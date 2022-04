Messina. Lions, oggi a Piazza Duomo esami sanitari gratuiti per la cittadinanza

Oggi, domenica 24 aprile, dalle 9 alle 13 il Lions e Leo Club Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro e Messina Tyrrhenum promuoveranno in Piazza Duomo il Lions Day. Si tratta di un’importante iniziativa sociale dedicata alla tutela della salute, alla prevenzione di alcuni tumori e di varie patologie che si svolgerà in tante città italiane.

Grazie alla presenza di medici specialisti e di spazi attrezzati in grado di accogliere l’utenza in Piazza Duomo sarà possibile eseguire degli screening gratuiti per il diabete, fondo oculare e pressione arteriosa. Inoltre sarà possibile richiedere informazioni per la prevenzione dei tumori al seno, all’utero ed al colon-retto, diagnosi precoce della scoliosi e sulla donazione di sangue e del midollo.

La giornata è aperta a tutti ed in particolare alle persone fragili, ai soggetti svantaggiati ed agli anziani. Per usufruire dei servizi e delle consulenze non occorre prenotarsi basterà recarsi in Piazza Duomo presso gli stand presidiati dai medici volontari dei Club promotori dell’iniziativa.

