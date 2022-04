Traghettano con un carico di cocaina, tre donne calabresi in manette

La letteratura ci parlava delle donne che contrabbandavano il sale. La cronaca di oggi ci descrive invece come tre donne calabresi traghettavano cocaina e come sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Messina Sud per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha portato al sequestro di 3,6 chilogrammi di cocaina e coinvolto tre incensurate – madre, figlia e un’amica di quest’ultima – di età compresa tra i 20 e i 50 anni che sono state condotte nella casa circondariale di Messina Gazzi.

La droga e l’arresto Le tre donne erano su un’auto guidata da una 50enne che è stata controllata nella rada di San Francesco da militari dell’Arma della stazione di Gazzi e del nucleo cinofili di Nicolosi (in provincia di Catania). È stato il labrador Ivan che fiutato la presenza di qualcosa di sospetto nel bagagliaio, dove, suddivisa in tre panetti, i carabinieri hanno trovato i 3,6 chilogrammi di cocaina. Le analisi sulla droga, che è stata sequestrata, hanno accertato la purezza della sostanza stupefacente.

