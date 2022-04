Celebrata oggi da Monsignor Accolla la Messa Crismale nella Basilica Cattedrale di Messina

di Umberto Frassica – Stamane alle ore 10:00, nella Basilica Cattedrale di Messina, è stata celebrata la Messa Crismale, presieduta da Sua Eccellenza Mons. Accolla.

La celebrazione come da tradizione doveva svolgersi la mattina del giovedì Santo, ma a causa degli imprevisti contagi che hanno visto coinvolti sia l’Arcivescovo che il suo Ausiliare, Mons. Cesare di Pietro, è stata celebrata oggi.

Il vescovo insieme ai presbiteri presenti hanno rinnovato le promesse fatte il giorno della loro ordinazione sacerdotale.

Molti i Sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate e fedeli laici che hanno partecipato alla celebrazione, dove ,come prevede il rito, sono stati benedetti gli Olii Santi del Crisma, dei Catecumeni e degli Infermi, che a fine celebrazione sono stati distribuiti ai vari parroci e rappresentanze parrocchiali presenti, per essere portati nelle varie parrocchie.

Durante l’omelia, l’arcivescovo, ha invitato tutti a un continuo rinnovamento dei doni dello Spirito per una autentica rinascita cristiana.

“Come afferma il Santo Padre Francesco – continua il Presule – dobbiamo stare attenti a non perdere il sapore, per non perdere il gusto e la bellezza della consacrazione. Ogni uomo di buona volontà, ogni cristiano, ogni sacerdote non può non avere come punto di riferimento il Signore e alimentare la sua vita spirituale con la preghiera, alimento indispensabile per sentirsi dipendenti da Dio. Il sacerdote è un uomo di pace e di riconciliazione, doni che vengono dal Padre e frutto della sincera appartenenza a Lui; in questo spirito di comunione e carità si genera vita nuova nel Signore e con i fratelli e si gareggia davvero nello stimarsi a vicenda”.

A fine celebrazione l’Arcivescovo ha affidato tutti al Signore, in particolar modo i sacerdoti e i diaconi che quest’anno celebreranno il 25°, 50° e 75° anniversario di ordinazione e coloro che il Signore ha chiamato a sé.

