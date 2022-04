Eleme2022, Il giro di Croce ed assessori sul bus turistico e la moda dei tour nei villaggi

di Michele Bruno – E’ ormai una moda quella dei tour elettorali nei villaggi per i candidati a Sindaco a Messina. A Federico Basile e Franco De Domenico, si sono uniti recentemente anche Salvatore Totaro e adesso anche Maurizio Croce, candidato del centrodestra.

Croce presenterà parte della sua squadra di assessori e lo farà a bordo di un bus scoperto, mettendo in scena un evento itinerante: un tour a tappe che toccherà alcuni dei punti più significativi di Messina. In ognuna delle cinque fermate previste salirà uno degli assessori designati, che verrà accolto da Maurizio Croce.

Si può pensare che Maurizio Croce abbia rilanciato, come a Poker. Se l’ex Sindaco Cateno De Luca e il suo candidato Federico Basile vanno in giro per la Città con una vecchia Opel Corsa che riporta ad atmosfere nostalgiche e retrò, l’uomo designato dal centrodestra diventerà un turista d’eccezione, a bordo di uno dei tipici bus che accolgono i turisti in Città e fanno loro vivere e conoscerne le emozioni.

Sono rimasti “appiedati”, o quantomeno non vantano mezzi di locomozione degni di particolare curiosità, De Domenico e Totaro. Ha optato invece per una “Festa dell’autogoverno” Gino Sturniolo, durante la quale, al lido Horcynus Orca, con musica dal vivo, letture ed arti figurative, si ribadirà la necessità del coinvolgimento e della partecipazione da parte dei villaggi e dei quartieri nelle scelte politiche ed amministrative.

L’appuntamento per il tour di Croce è fissato per venerdì 29 aprile alle 9.45 sul Viale Gazzi, davanti all’ingresso della tribuna coperta dello stadio Celeste. Il tour prevederà le seguenti fermate: Rione Taormina, stadio Giovanni Celeste, mercato Zaera, Cavallotti e, infine, Palazzo Zanca.

