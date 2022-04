Svincolo San Filippo chiuso in direzione Palermo-Catania

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza in seguito ad un incidente stradale, il Servizio Mobilità Urbana ha disposto limitazioni viarie. A partire da oggi, venerdì 29, sino alle ore 21 di lunedì 2 maggio, sarà interdetto al transito veicolare lo svincolo autostradale “S. Filippo”, esclusivamente per i veicoli in uscita aventi direzione di marcia Palermo-Catania (tratto di competenza comunale), provvedendo alla collocazione di tutta la necessaria segnaletica stradale e relativi dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada e dal D. M. 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) e successive modifiche ed integrazioni, compresa la predisposizione di idonea segnaletica di preavviso di svincolo chiuso al transito.

