Torri Morandi, parcheggio aperto tutto l’anno per 24 ore

Con un’odierna integrazione alla deliberazione n. 60 dello scorso 8 aprile, il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro ha stabilito che con decorrenza domenica 1 maggio 2022 il parcheggio Torri Morandi resti aperto in modo permanente per tutto l’anno e per ventiquattrore al giorno, consentendo di sostare fino alle ore 8 del giorno successivo a quello di inizio della sosta, previo pagamento della tariffa pari ad un euro al giorno con inizio della sosta nei giorni dal lunedì al venerdì e due euro al giorno con inizio della sosta nei giorni di sabato, domenica e festivi.

“L’iniziativa – ha spiegato il Commissario Straordinario Santoro – si colloca nell’ambito di una serie di attività che intendono procedere ad una crescita costante del villaggio rivierasco; in particolare l’apertura per l’intero anno del parcheggio Torri Morandi permetterà alla cittadinanza di fruire costantemente della bellezza e delle attrattive dei luoghi, evitando di entrare con l’autovettura nel centro abitato. Questa è la prima di una serie di azioni ed iniziative che hanno l’obiettivo di rendere ordinaria, costante e puntuale la valorizzazione del borgo”.

