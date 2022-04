Ucraina: omaggio a Caruso con il tenore Gianluca Terranova

di Veronica Pagano – Alle ore 20 di questa sera, sabato 30 aprile, il Teatro Vittorio Emanuele ospiterà un concerto di beneficenza a sostegno del popolo ucraino. Ospite eccezionale il tenore Gianluca Terranova che, accompagnato al pianoforte dalla messinese pianista e organista Stefania La Manna, eseguirà le più belle arie della lirica e i più bei brani della canzone classica napoletana, resi indimenticabili dal compianto tenore Enrico Caruso.

Lo spettacolo di solidarietà è organizzato dalla sezione messinese dell’AMMI, Associazione Mogli Medici Italiani, presieduta da Lilly Cuomo Cavallaro, e dall’Ente Teatro Vittorio Emanuele per raccogliere fondi da devolvere alla Croce Rossa Italiana per l’emergenza in Ucraina.

Gianluca Terranova, noto al grande pubblico per aver interpretato Enrico Caruso nell’omonima fiction di Rai Uno, è uno dei più grandi tenori italiani, conosciuto e applaudito nei più importanti teatri mondiali: dalla Scala di Milano al Los Angeles Opera, dall’Opera Australia a Cina, Giappone e Corea del sud.

L’evento sarà presentato dalla giornalista Letizia Lucca. I biglietti si potranno acquistare direttamente al teatro.

