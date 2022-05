Giardino Corallo, arriva l’avviso pubblico per la gara di affidamento

E’ in pubblicazione alla sezione Informazioni del sito istituzionale del Comune di Messina www.comune.messina.it l’avviso pubblico per la gara di affidamento in concessione d’uso dell’ex Giardino Corallo, approvato con Determinazione dirigenziale n. 3161 dello scorso 12/04/2022.

Ne da notizia il Comune di Messina.

La gara si svolgerà esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement in questo link. Le proposte devono essere presentate entro e non oltre le ore 18 di giovedì 26 maggio 2022. Il bando di gara con i relativi allegati sono visionabili e scaricabili in formato elettronico anche dalla predetta piattaforma.

Gli allegati sono pubblicati nella sezione informazioni (qui) del Portale del Comune di Messina .

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it