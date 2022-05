Toponomastica, Via Vittorio Emanuele a Ganzirri diventa Via Michelangelo Vizzini

Con provvedimento prefettizio è stato disposto il cambio di denominazione della “Via Vittorio Emanuele”, sita nel villaggio di Ganzirri, in “Via Michelangelo Vizzini”. Il provvedimento è stato autorizzato a seguito della deliberazione di Giunta municipale n. 584 dello scorso 13.10.2021 e in considerazione del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali.

Michelangelo Vizzini nacque a Grotte, nell’Agrigentino, il 31 luglio del 1920, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale si trasferì a Messina dove intraprese l’attività di fotoreporter, diventando nel tempo lo storico fotografo della Gazzetta del Sud. Morì nella città dello Stretto nel 2009 all’età di 89 anni.

È possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale a questo link nella sezione “consultazione cartografia”. I contenuti dello stradario, presente nel geoportale, sono in fase di allineamento e pertanto hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.

