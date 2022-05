Gioia Tauro: “incassano soldi per la vendita di un’auto ma poi spariscono”

di Ketty Costa – Hanno incassato i soldi per la vendita di auto e poi sono scomparsi. Cosi hanno fatto i due truffatori calabresi che sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Gioia Tauro per reati di ricettazione e truffa in concorso.

La denuncia deriva da una prima segnalazione fatta da un cittadino calabrese che aveva fatto accordi, con rispettivo pagamento, per l’acquisto di un veicolo.

In particolare, al momento della consegna dell’auto i due truffatori hanno fatto perdere le loro tracce non permettendo cosi all’uomo di poterli rintracciare.

L’azione degli agenti ha permesso l’interruzione del reato da parte dei due soggetti che avevano come obiettivo quello lucrare a spese degli altri.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it