Papardo, la Direzione denuncia gravissima carenza di sangue: a rischio le attività

Il Direttore della UOC di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Papardo rivolge un accorato appello a tutta la cittadinanza messinese invitandola a donare poiché è in atto una gravissima carenza di sangue, di tutti i gruppi sanguigni e in particolare di gruppo 0, che sta mettendo a serio rischio il supporto trasfusionale urgente per i pazienti ematologici, oncologici, chirurgici, politraumatizzati.

Al momento non si riesce ad avere neanche supporto da altri centri trasfusionali poiché c’è una riduzione delle donazioni in tutto il territorio regionale e nazionale.

Possono donare le persone in buona salute, tra i 18 e i 65 anni, di almeno 50 kg di peso, che non abbiano stili di vita a rischio (ad esempio è possibile donare dopo 4 mesi dall’applicazione di piercing, tatuaggi, agopuntura, cambio partner) tutti i giorni feriali dalle 8.00 alle 12.00 previo appuntamento via mail [email protected], whatsapp o telefono cellulare 3341061707, di mattina al telefono fisso: 0903993507/0903993803.

Chi non ha mai donato o chi non dona da oltre due anni, almeno tre giorni prima della donazione dovrà effettuare presso il Centro Trasfusionale la “predonazione” che consiste in una visita e un prelievo di sangue preliminare di controllo per valutare l’idoneità alla donazione stessa.

Non bisogna essere digiuni prima di donare ma è ammessa una leggera colazione senza assunzione di latte e latticini (è possibile quindi bere acqua, thè, caffè anche zuccherato, mangiare una fetta biscottata con della marmellata). E’ consentito un leggero pranzo due ore prima della donazione pomeridiana.

