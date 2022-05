Domani al via il Giro d’Italia 2022: gli eventi a Messina

di Umberto Frassica – Domani prenderà inizio il Giro d’Italia 2022 che per la 14esima volta nella sua storia partirà fuori dai confini nazionali, questa volta da Budapest per arrivare a concludersi con la crono di Verona, Domenica 29 Maggio.

Prima tappa che da Budapest porterà la carovana a Visegrád, un percorso lungo 195 km interamente pianeggianti ad eccezione degli ultimi 5 km, tutti in salita.

Mentre Vincenzo Nibali e avversari sono pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi la Maglia Rosa, Messina si appresta ad accogliere la Corsa Rosa con grande trepidazione e in attesa del Giro è stato presentato un cartellone di eventi collaterali.

Il comitato tappa del Giro d’Italia ha infatti stilato un programma che da domani prenderà il via e che terrà compagnia alla cittadinanza fino all’11 Maggio, quando il Giro giungerà in riva allo Stretto. Ecco le iniziative previste:

dal 6 all’11 maggio 2022, a palazzo Zanca, mostra fotografica dedicata a Vincenzo Nibali “Gli attimi più belli dei Giri di Vincenzo”, con gli scatti del fotografo Filippo Mazzullo , organizzata dal “Team Nibali”, e istallazione Artistica “#MakeSportNotWar” organizzata dall’Associazione Culturale “Impronte Messina”;

, organizzata dal “Team Nibali”, e istallazione Artistica “#MakeSportNotWar” organizzata dall’Associazione Culturale “Impronte Messina”; Domenica 8 maggio, in Piazza Unione Europea, apertura ufficiale dello “Sport Village” dove tutti potranno praticare varie discipline sportive, ma anche partecipare a dei momenti dedicati a fitness, laboratori artistici, attività di intrattenimento ed tanto altro;

Domenica 8 Maggio, all’interno dello “Sport Village” in piazza Unione Europea e in centro città:

o “XIV Memorial A. Parmaliana” tappa del campionato provinciale A.S.C.I. Messina, in collaborazione con “A.S.D. Terzo Millennio” e “A.S.D. Cicli Molonia”;

o Pedalata cicloturistica di educazione stradale “Almeno oggi fai l’indiano” organizzata da “A.S.D. Passione MTB Messina”;

o “Shark Point – il Village ufficiale dello Squalo dello Stretto” organizzata dal “Team Nibali” e uno spazio sarà riservato all’associazione della Neonatologia del Policlinico di Messina “Gala blud”, la banca del latte umano donato;

o “Festival del Fitness “Andrea per sempre” organizzato da “A.S.D. Special Son”;

Per il programma dettagliato e per ulteriori aggiornamenti rimandiamo i lettori alla pagina Facebook “Messina Città degli Eventi”.

C’è grande attesa per questo evento che metterà per un giorno la nostra città sotto i riflettori a livello mondiale, un appuntamento importante al quale siamo sicuri Messina non tarderà a rispondere con l’immenso calore che ci caratterizza.

