Sala Laudamo, Federico Alagna: “pochi gli spazi destinati alla cultura in Città”

La riapertura della Sala Laudamo, recentemente restaurata, sta facendo parecchio discutere il mondo della musica e teatro.

Destinare la Sala solo ai concerti è stato visto come una sorta di colpo di mano contro il teatro di prosa e quindi contro tutti quegli artisti e operatori culturali che a Messina hanno saputo creare un movimento estremamente interessante e di ottimo livello.

Chi difende l’operazione di restauro ricorda che la struttura, alla sua nascita, è stata pensata come sala da concerti, e che il fatto che nel corso del tempo abbia subito delle trasformazioni per essere adattata a teatro di prosa non è stato necessariamente un fatto positivo, perché le modifiche intervenute hanno finito per stravolgere l’idea stessa dello spazio pensato per la musica.

È altrettanto vero, però, che proprio quelle modifiche hanno permesso al pubblico messinese di assistere a spettacoli di alto livello in uno spazio particolarmente suggestivo, e a molti artisti, messinesi e non, di andare in scena in una città in cui i luoghi adibiti alla cultura scarseggiano.

«In effetti», rileva Federico Alagna, ex assessore alla cultura e candidato al Consiglio comunale nella lista Coalizione Civica per Messina, «al di là della vicenda specifica della Sala Laudamo, a mio avviso il problema reale concerne proprio gli spazi destinati ad attività culturali nel loro complesso. Che sono pochi, spesso in condizioni che lasciano parecchio a desiderare, e gestiti sulla base di logiche che nulla hanno a che vedere con le esigenze del settore artistico.

In questa città manca – continua Alagna – una vera politica culturale, manca una visione d’insieme. La questione Sala Laudamo è solo un tassello nel più ampio mosaico che comprende l’auditorium del Palazzo della Cultura (anch’esso primariamente destinato alla musica), il Teatro Vittorio Emanuele, quello che fu (e non si sa bene che sarà) il Teatro in Fiera. Ma anche gli spazi all’aperto, dall’Arena Cicciò al Giardino Corallo, o i luoghi abbandonati, per i quali ci si è spesi in passato, con progettualità condivise, ma che sono stati del tutto dimenticati in questi ultimi anni (due esempi su tutti: la Casa del Portuale e l’ex Macello).

Il nostro impegno – conclude Federico Alagna – è quello di far sì che si riprenda una politica di ascolto e collaborazione sinergica con il mondo della cultura della nostra città, che si riattivi una liberazione degli spazi culturali (avviata in una breve stagione e bruscamente interrotta nel 2018, con un deciso ritorno al passato), che si faccia largo una visione d’insieme, dove possano trovare spazio tutte le espressioni artistiche, con una classe politica che abbia l’umiltà di ascoltare le persone, i luoghi e le loro storie».

