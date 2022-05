Eleme2022, Centrodestra: ci sono i candidati presidenti delle 6 municipalità

La coalizione di centrodestra, che sostiene la candidatura di Maurizio Croce a sindaco di Messina, ha definito un altro importante tassello in vista dell’appuntamento elettorale del 12 giugno prossimo. Sono state, infatti, stabilite le candidature alle presidenze delle sei Circoscrizioni.

Ad annunciarlo è lo stesso candidato sindaco:

«Sono assolutamente soddisfatto – ha dichiarato Croce – per la chiusura di questo fondamentale passaggio che ha sancito, ancora una volta, la forza del dialogo e del gioco di squadra. Nella nostra visione politico-amministrativa le Circoscrizioni, relegate ai margini, se non proprio abbandonate, da chi ha guidato Palazzo Zanca negli ultimi anni, torneranno ad essere un riferimento fondamentale per i cittadini, nell’ottica di un sostanziale decentramento amministrativo che si tradurrà in doverosi e vasti spazi di autonomia gestionale. I criteri – ha concluso Maurizio Croce – attraverso i quali sono state determinate le scelte, sono articolati e rappresentano la sostanziale espressione di un dialogo proficuo, serio e propositivo tra parti politiche che si riconoscono nei valori che sono alla base di una gestione ottimale della cosa pubblica: capacità, concretezza, passione e senso delle istituzioni».

Di seguito i candidati del centrodestra messinese alle presidenze delle sei Circoscrizioni:

Prima Circoscrizione: Giovanni Scopelliti

Seconda Circoscrizione: Davide Siracusano

Terza Circoscrizione: Alessandro Cacciotto

Quarta Circoscrizione: Nicola Lauro

Quinta Circoscrizione: Raffaele Verso

Sesta Circoscrizione: Francesco Pagano

