Eleme2022, presentata la settima lista per Federico Basile

È stata presentata oggi pomeriggio al Palacultura la settima lista a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. La lista è denominata “Gli amici di Federico” e vede in prima fila professionisti, studenti, imprenditori che hanno scelto di scendere in campo per sostenere il progetto politico di Federico Basile.

“Con la presentazione della lista Gli amici di Federico e domani con quella denominata Mai più baracche, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile, definiamo ciò che fino a pochi mesi fa era solo un’idea che si è concretizzata grazie al vostro sostegno. Quando abbiamo iniziato questo percorso girando i villaggi con l’Opel corsa rossa di Cateno De Luca il mio obiettivo era quello di riuscire a comporre cinque liste a sostegno della mia candidatura. Strada facendo abbiamo invece riscontrato il sostegno di tantissima gente che ha scelto di metterci la faccia candidandosi e facendo proprio il nostro progetto politico per difendere i risultati che abbiamo raggiunto in questi anni con l’amministrazione De Luca.”

Nel corso del pomeriggio si è anche proceduto alla presentazione della terza lista per le circoscrizioni.

“È un messaggio inequivocabile, ha spiegato il candidato sindaco Federico Basile, che dimostra la nostra attenzione al progetto della municipalità per dare una nuova opportunità di gestione e di crescita anche economica ai nostri villaggi e quartieri.”

L’appuntamento adesso è per domani sabato 7 maggio alle ore 17:00 presso l’antico quartiere del Tirone con la presentazione dell’ottava lista denominata Mai più baracche, in caso di pioggia l’evento si svolgerà al Palacultura.

