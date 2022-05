Villarosa: “Chi ha deciso di portare la Città Metropolitana di Messina nuovamente in pre-dissesto?”

E’ stata discussa in commissione bilancio della Camera dei deputati un’interrogazione del deputato messinese, Alessio Villarosa, con la quale si chiedeva un intervento chiarificatore in merito alla possibile dichiarazione di “enti strutturalmente deficitari” per tutte le Città Metropolitane e Liberi Consorzi siciliani per via delle norme approvate per salvarle con i Governi Conte I e II.

“Ho chiesto ieri un definitivo chiarimento al MEF per verificare la bontà del bilancio consuntivo 2020 approvato dalla Città Metropolitana di Messina che ne ha certificato la condizione di deficitarietà che porterà, almeno per quest anno, a diverse e pesanti conseguenze per tutti i cittadini messinesi e per la macchina amministrativa dell’ente.

Mi era stata segnalata un’incredibile e paradossale distorsione contabile dovuta alle norme, approvate per salvare le ex province siciliane, che alleggerivano dal carico del prelievo forzoso del vecchio Governo Renzi.

Praticamente questi aiuti avrebbero potuto alterare ingiustamente il bilancio facendo scattare alcuni parametri portando l’ente alla deficitarietà strutturale nonostante una ‘perfetta salute’.

Diverse note del ministero dell’interno avevano però già chiarito la bontà della norma approvata nel 2020 dal Governo Conte, come anche confermato oggi in commissione dal ministero, eppure la Conferenza Metropolitana di Messina ha deciso di approvare un bilancio che spinge verso il pre dissesto, in un momento storico e cruciale, con gravi conseguenze per tutta l’attività amministrativa e progettuale che impatteranno sui cittadini.

Dopo anni di impegno per salvarle non permetterò che errori commessi, spero in buona fede, possano far rischiare nuovamente l’ex provincia di fallire.” Conclude Villarosa.

