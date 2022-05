Lavoratori Pulizie Atm, SGB lancia l’allarme sui licenziamenti

Arrivate le lettere di licenziamento ai lavoratori che da anni operano il servizio comunale di pulizia di mezzi e locali di ATM. Ad inviarle la Zenith spa, l’azienda che gestisce l’appalto in scadenza a fine mese.

“In questa città dobbiamo prendere atto che gli accordi sottoscritti dal sindaco De Luca non valgono più della carta straccia e gli impegni della Presidenza di ATM spa, davanti al Consiglio comunale, sono non più di una chiacchiera da bar? Ma che città è?”, attacca Vincenzo Capomolla di SGB Sindacato Generale di Base.

A fine mese, dopo anni, altri lavoratori si ritroveranno a spasso. “E’ questo che vogliono? In quello che è un servizio pubblico a responsabilità comunale? Ancora? Non lo permetteremo. In una città che ha fame di lavoro e servizi pubblici, c’è chi gioca vergognosamente ancora sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie. Appalti con soldi pubblici che certamente fanno felice qualcuno con la Porsche nel garage, non certo lavoratori regolarmente sfruttati e cittadini con servizi inadeguati”, continua.

“Eppure, dopo le proteste, l’ex sindaco aveva firmato l’accordo garantendo nuovo bando e continuità occupazionale, magari anche con contratti e condizioni normali, aggiungiamo noi, seguito a ruota dall’impegno del presidente di ATM spa, Campagna, in audizione apposita in Consiglio comunale, la massima istituzione cittadina. Invece, con l’appalto agli sgoccioli, ad oggi, non c’è traccia del nuovo bando. Invece ecco le lettere di licenziamento. Complimenti. Merita questo la città? Non lo permetteremo”.

Lunedì la protesta torna davanti al Comune. “Abbiamo chiesto intervento urgente al Commissario Santoro ed al Presidente del Consiglio Comunale, Cardile. Chiesto incontro ed impegno anche a tutti i candidati a sindaco, calendarizzando già 2 appuntamenti. Siamo pronti ad ogni forma di protesta anche tutti i giorni e davanti ad ogni sede: col lavoro, nessuno si può permettere di scherzare”.

Lunedì presidio davanti al Comune, a partire dalle ore 10,30.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it