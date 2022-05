Ordinazione Presbiterale nella Basilica Cattedrale di Messina

di Umberto Frassica – Nella giornata di ieri, alle ore 17, è stata celebrata nella Basilica Cattedrale di Messina l’ordinazione di tre nuovi presbiteri per l’imposizione delle mani e la Preghiera Consacratoria di S.E. Mons. Giovanni Accolla.

Trattasi dei diaconi del seminario “S. Pio X”:

Samuele Le Donne, proveniente dalla Parrocchia “S. Paolo Apostolo” di Camaro Inferiore Messina;

Girolamo Carmelo Mazzei, proveniente dalla Parrocchia di “S. Maria della Salette” di Catania;

Sergio Trifiletti, proveniente dalla Parrocchia “SS. Filippo e Giacomo e S. Maria Addolorata” di S. Filippo del Mela Messina.

Durante la celebrazione, l’arcivescovo ha sottolineato come il Signore, che continua ad attrarre al suo Figlio coloro che si lasciano ammaestrare direttamente dalla sua Parola, aiuti i nuovi sacerdoti in modo che nessun ostacolo impedisca mai di partecipare pienamente al dono di comunione eucaristica offerto per la vita del mondo.

Una cerimonia solenne e molto sentita dove i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, la comunità del seminario arcivescovile “San Pio X”, l’Almo Collegio Capranica di Roma e dei fedeli delle varie comunità ecclesiali presenti hanno potuto accogliere calorosamente tra di loro i novelli Sacerdoti.

Il presule ha fatto infine ai novelli sacerdoti l’augurio che ognuno di loro possa, con la propria vita, essere testimone credibile verso i fratelli, affinché l’eucaristia che ogni giorno celebreranno, possa realmente essere l’azione sacrificale durante la quale il sacerdote offre il pane e il vino a Dio, che, per opera dello Spirito Santo, diventano realmente il Corpo e il Sangue di Cristo, lo stesso Corpo e lo stesso Sangue offerti da Gesù stesso sulla croce.

A conclusione della celebrazione il Vescovo ha dato mandato immediato ai novelli Presbiteri di poter amministrare il Sacramento della Riconciliazione.

I nuovi Presbiteri celebreranno le loro prime Messe tra oggi e domani nelle parrocchie di servizio, ovvero: Padre Le Donne oggi alle ore 18:30 nella Parrocchia “S. Paolo Apostolo” di Camaro Inferiore Messina; Padre Mazzei domani alle 18 nella Parrocchia “S.Maria Immacolata” di Contesse Messina; Padre Trifiletti domani alle 10:30 nella Parrocchia “SS. Filippo e Giacomo e S. Maria Addolorata” di S. Filippo del Mela Messina.

