Morto in casa mentre si trovava in quarantena

Alessio Maimone, 35 anni, si trovava in casa in quarantena causa Covid. Ed è stato nel suo appartamento dell’Annunziata che i genitori lo hanno trovato, riverso sul pavimento intorno alle 10 di ieri. Hanno subito chiamato i soccorsi, ma i medici non hanno potuto che constatare la morte.

Sul posto anche le forze dell’ordine e il magistrato di turno. Toccherà al medico legale accertare la causa del decesso. Il motivo della morte al momento rimane un giallo.

L’uomo lavorava come agente immobiliare, e la sua morte improvvisa ha gettato nello sconforto i parenti e i tanti amici che sui social stanno esprimendo il loro affetto.

