Droga, sequestrate marijuana e cocaina a Bisconte-Cataratti

Proseguono i servizi antidroga della Polizia di Stato sul territorio. Effettuati, nei giorni scorsi, tre distinti sequestri di sostanza stupefacente, a carico di ignoti, ad opera dei poliziotti delle Volanti.

Modiche quantità di marijuana e cocaina occultate negli spazi comuni di palazzine nei quartieri Cataratti e Bisconte e in un caso un quantitativo più cospicuo, circa 150 grammi di marijuana, nei locali adibiti a cantina di uno stabile in zona Giostra. Con la droga, in questo caso, anche due proiettili calibro 7,65.

Rinvenuto e sequestrato altresì materiale per la pesatura e il confezionamento delle singole dosi generalmente utilizzato per l’attività di spaccio.

