Giro d’Italia: domani la corsa rosa a Messina, tutto quello che c’è da sapere

di Umberto Frassica – Domani, 11 Maggio, il Giro d’Italia arriva a Messina con partenza da Catania alle 11:30, 174 km di percorso dove osserveremo la carovana Rosa attraversare i paesaggi siciliani e la meravigliosa costa tirrenica per poi giungere nel centro abitato dove troverà l‘arrivo di fronte al Municipio di Messina, arrivo previsto intorno alle ore 16.

Fino a Fiumefreddo di Sicilia, dove si trova il primo traguardo volante, si percorrono strade abbastanza ampie, ma planimetricamente costellate di curve, con pochi tratti rettilinei, sebbene altimetricamente sostanzialmente piatte.

Dopo di che, una volta entrati nella provincia di Messina, i corridori affronteranno la lunga calata di Portella Mandrazzi (pendenze attorno al 4% medio), dove gli scalatori, come il nostro Vincenzo Nibali, si daranno battaglia per guadagnare posizioni in classifica.

Superato il gran premio della montagna seguirà una lunga discesa che condurrà sulla riviera tirrenica, a Terme Vigliatore, dove la carovana dovrebbe arrivare intorno alle 14:30 (viaggiando a una velocità media di 41Km/h), per poi continuare lungo la Statale e raggiungere l’ultimo traguardo volante posto a Villafranca Tirrenica, passaggio previsto intorno alle 15:10.

I paesaggi che ci accompagneranno fino all‘arrivo saranno da cartolina e in più i nostri lettori che seguiranno il Giro in diretta TV, attraverso le riprese dell’elicottero televisivo, potranno ammirare la spettacolarità del tracciato che negli ultimi chilometri interesserà il centro abitato di Messina.

Infatti, gli ultimi 4 km saranno caratterizzati dal passaggio davanti agli imbarchi di “Caronte & Tourist”, per poi lasciare la statale con uno strappo in salita in via Istria, che porterà la carovana in Piazza Castronovo.

Dall’alto si potrà ammirare la bellezza di questa piazza inusualmente libera dalle auto.

Gli ultimi 2 km saranno perfetti per velocisti come Van der Poel, Gaviria o Cavendish (Vincitore della tappa precedente), che si daranno battaglia per guadagnare secondi.

Da Piazza Castronovo si passerà dalla Via Garibaldi virando sul corso Cavour, curva di 90° che porterà i corridori a imboccare la discesa della Via T. Cannizzaro.

Sarà spettacolare vedere i corridori sfrecciare nell’ultima curva, all’altezza della “Miscela D’Oro”, in quanto, grazie alla discesa, prenderanno velocità arrivando a toccare i 60/70 km/h.

Gli ultimi 800 metri saranno affrontati in via Garibaldi per poi arrivare in volata al traguardo posto di fronte a Piazza Unione Europea.

Ci attendiamo ad accogliere il Giro un bagno di folla, che con bandiere e festoni coloreranno la città di rosa per un giorno.

Auguriamo a tutti una buona visione e di vivere al meglio questo importantissimo evento sportivo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it