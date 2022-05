Eleme2022, De Domenico incontra l’Ordine delle professioni infermieristiche

Franco De Domenico, candidato sindaco a Messina della coalizione di centrosinistra, ha incontrato ieri sera i consiglieri dell’Ordine delle professioni infermieristiche, nel ciclo di appuntamenti con tutti gli aspiranti sindaci.

Il presidente provinciale dell’Opi Antonio Trino e i consiglieri hanno evidenziato quanto sia importante che il sindaco si riappropri del ruolo di massima autorità sanitaria del Comune.

“Il sindaco – ha osservato De Domenico – ricopre anche il delicato ruolo di garante della sicurezza dei cittadini, una responsabilità che deve assumere con serietà istituzionale e concretezza”.

Il candidato ha poi ricordato come i fondi Pnrr siano una risorsa utilissima per la sanità cittadina “risorse che potrebbero essere impiegate per la realizzazione di presidi sanitari di emergenza all’interno delle Municipalità messinesi, in grado di garantire un’assistenza capillare agli abitanti in ogni parte della città, in particolar modo nelle zone più distanti dagli ospedali e nei villaggi collinari. Inoltre, la telemedicina e, proposta del candidato, l’istituzione di un tavolo della Salute, uno strumento, da calendizzare periodicamente, di confronto e collegamento con le professioni sanitarie e che lavorano sempre con grande senso di responsabilità, altissima professionalità, non risparmiandosi mai anche nei momenti e nelle situazioni più drammatiche”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it