Caso Siracusano, anche Germanà difende De Luca

“Se Cateno De Luca avesse usato frasi sessiste nei confronti della mia amica e collega Matilde Siracusano, sarei stato il primo a prendere le distanze dal primo e a difendere la seconda. Ma così non è stato: nessun sessismo, semplice dialettica da campagna elettorale. È stato creato ad arte un polverone sul nulla.

Ai colleghi parlamentari cooptati a firmare dichiarazioni in batteria sul tema, chiedo di ascoltare, come ho fatto io, la diretta facebook di De Luca del 12 maggio scorso per capire che non c’è alcun insulto all’On. Siracusano”.

Così si è espresso l’on. Nino Germanà riguardo alle accuse di sessismo nei confronti di Matilde Siracusano fatte da più parti a Cateno De Luca . Germanà difende le parole di De Luca nella diretta facebook che ha fatto scoppiare il caso.

