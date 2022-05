Federico Basile presenta liste e programma al Comune

Questa mattina il candidato sindaco Federico Basile ha depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Messina le 8 liste per il consiglio comunale che fanno riferimento a Sicilia Vera.

Le liste sono: Basile sindaco di Messina, Amo Messina, Con De Luca per Basile, Insieme per il lavoro Clara Crocè, Senza se e senza ma, Orgoglio messinese, Mai più baracche, Gli amici di Federico.

Contestualmente è stato presentato il programma di governo della città che ieri Federico Basile ha illustrato alla stampa nel corso di una conferenza alla quale hanno preso parte anche gli assessori designati.

“Ringrazio tutti i candidati e i sostenitori di Sicilia Vera per il grande lavoro svolto nella raccolta delle migliaia di firme necessarie per la presentazione delle liste e nello svolgimento di tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge elettorale. Anche su questo importante e complesso adempimento siamo arrivati per primi. Ormai ci abbiamo preso gusto a primeggiare.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it