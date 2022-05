In occasione dell’Anno Scalabriniano, a 25 anni dalla beatificazione di Giovanni

Battista Scalabrini, la nostra Chiesa locale dedicherà 3 appuntamenti di preghiera

e approfondimento alla figura del vescovo di Piacenza che il 9 novembre 1997, festa

della dedicazione della Basilica Lateranense, veniva proclamato Beato, fissandone

la memoria liturgica al primo giugno, data della sua morte.

L’Anno Scalabriniano, che si è aperto ufficialmente il 7 novembre 2021, si

concluderà mercoledì 9 novembre 2022. Un tempo speciale, fortemente voluto dai

tre Istituti della Famiglia scalabriniana, per far conoscere la figura del Beato

vescovo Scalabrini che, come disse San Giovanni Paolo II in occasione della

beatificazione, “seppe tradurre la contemplazione di Dio e del suo mistero in una

azione apostolica e missionaria, facendosi tutto a tutti per annunciare il Vangelo”.

La Comunità delle Suore Missionarie Scalabriniane di Messina, in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes e le Cappellanie cattoliche filippina e srilankese, ha messo in programma un percorso che si concluderà il prossimo 16 ottobre in cattedrale con una celebrazione eucaristica presieduta da S. E. l’Arcivescovo mons. Giovanni ACCOLLA.

Il primo appuntamento è previsto giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18.30, presso

la Chiesa SS. Annunziata dei Catalani (via Garibaldi, 111 – Messina). Un seminario dal titolo “La figura del Beato Scalabrini e le migrazioni che ci interpellano”.

Dopo i saluti dell’Arcivescovo mons. Giovanni ACCOLLA, ci aiuteranno a riflettere sul tema sr. Angela Maria GUZZO mscs, Comunità delle Suore Missionarie Scalabriniane di Messina; S. E. mons. Franco Maria Giuseppe AGNESI, Vescovo ausiliare di Milano e membro della Commissione CEI per le Migrazioni; p. Gabriele Ferdinando BENTOGLIO cs, direttore del Centro diocesano Migrantes dell’Arcidiocesi di Reggio-Bova.

A moderare l’incontro sarà sr. Stella JOHNJOSEPH mscs, Comunità delle Suore Missionarie Scalabriniane di Messina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it