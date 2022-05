Processo Open Arms, Salvini: “verrò a Messina per Federico Basile”

Presente all’aula bunker dell’ Ucciardone a Palermo per difendersi al processo Open Arms, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuti di atti d’ufficio per non aver fatto sbarcare i migranti dalla nave della ONG, il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato di Messina.

“In occasione della prossima udienza farò una visita a Messina, per sostenere il nostro candidato, Federico Basile”, ha annunciato.

E poi il pronostico:

” A Messina e Palermo vinceremo al primo turno” anche perché, ha detto:

“Abbiamo nove liste!”.

Come noto infatti il leader del Carroccio ha scelto di sostenere Federico Basile, il candidato di Cateno De Luca, non quello del centrodestra, Maurizio Croce.

