Siracusano (FI): “da Mulé grande attenzione alla città, avanti con progetto ospedale militare”

“Ringrazio il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, per la grande attenzione che ha dimostrato nei confronti della città di Messina.

Mulè ha voluto ringraziare l’esercito per il prezioso lavoro fatto durante i mesi più caldi dell’emergenza pandemica, sia nell’assistenza ai malati, sia per il determinante supporto alla campagna vaccinale.

Ho illustrato al sottosegretario, insieme al colonnello Zizza, il progetto per la possibile realizzazione di un centro ospedaliero militare, un’eccellenza che diverrebbe un polo strategico per la Sicilia e per l’intero Mezzogiorno, e che rappresenterebbe un nuovo punto di riferimento per la sanità.

Messina crede a questa opportunità, e siamo certi che Mulé ci aiuterà a perorare la nostra causa a livello nazionale.

Grazie, per la gradita presenza, anche alla collega Maria Tripodi, capogruppo della Commissione Difesa della Camera dei deputati”.

Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia e candidata assessore per il Centrodestra, a margine della visita di ieri di Giorgio Mulé a Messina.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it