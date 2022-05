Il Liceo Archimede alla stazione di Messina con il progetto Italia Nostra “Vediamoci in stazione”

Ieri mattina gli studenti di due classi del liceo Archimede hanno partecipato ad una visita dei locali della stazione Centrale e Marittima di Messina, accompagnati dalla dirigente scolastica e da alcuni docenti, da personale della Sovrintendenza di Messina, a guidarli alla scoperta della stazione il personale di Fondazione FS Italiane e di RFI Rete Ferroviaria Italiana.

Gli alunni hanno visitato il Salone dei Mosaici, il Giardino degli Ulivi, si sono soffermati anche con il responsabile della Cappella della Stazione Fra Giuseppe che, ha evidenziato la collaborazione tra le varie aziende, la Polfer e i Frati Minori per far sì che la stazione diventi un luogo di incontro e di relazione. Il Frate Francescano ha raccontato come i clochard vivono quel luogo che per loro è diventato anche luogo di preghiera e come trovano accoglienza presso l’Help Center che usufruisce dei locali della Ferrovia.

La visita scolastica rientra nell’elaborazione del progetto di Italia Nostra “Vediamoci in stazione”, incentrato dal Liceo Archimede sull’architetto Angiolo Mazzoni e sulle sue opere.

