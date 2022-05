Giro d’Italia: sul Blockhaus vince Jai Hindley, Nibali in ottava posizione

Dopo aver lasciato la Sicilia, il Giro si è spostato nella penisola, affrontando tre tappe abbastanza tranquille, due in Calabra e una in Campania, a Napoli.

Oggi invece si è svolta una delle tappe più attese, quella che ha portato la Carovana a 1665m sul Blockhaus.

Si riparte da Isernia con J.P. Lopez in Rosa, mentre Vincenzo Nibali parte dalla 29° posizione a 4’16” dalla maglia Rosa.

Subito fuga con nove corridori, con Diego Rosa protagonista fino alle pendici del Blockhaus.

Poco dopo l’inizio della salita si mettono in luce gli scalatori del Giro, come Nibali, che recupera e si porta sulla ruota di Carapaz.

A 3 km dall’arrivo Nibali perde terreno e Pozzovivo si porta davanti al gruppo di testa.

A -1km comincia una volata a 6 con Carapaz, Bardet, Landa, Almeida, Pozzovivo e Hidley.

A pochi metri dal traguardo scatto di Carapaz e Bardet, ma alle loro spalle improvvisamente sbuca Hidley che si aggiudica la tappa.

A vincere la tappa è stato quindi Jai Hindley, mentre J.P. Lopez, con un’eccellente difesa, resta in Rosa.

Per “Lo Squalo dello Stretto” invece un’ottima prova. Per lui era una tappa che poteva essere strategica, in quanto sono ben note le sue doti da scalatore, e così è stato non passando inosservato.

Si piazza così in 8° posizione, mentre in classifica generale sale in 13° posizione a 3’04” dalla Maglia Rosa.

Domani, per i corridori, giorno di riposo a Pescara.

Si ripartirà, sempre da Pescara, martedì 17 Maggio con arrivo a Jesi.

Un percorso diviso in due parti ben distinte, la prima parte interamente pianeggiante lungo la statale Adriatica, la seconda invece sarà costellata da piccole e medie ascese e veri e propri muri, che non daranno ai corridori un attimo di respiro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it