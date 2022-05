Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto limitazioni viarie in occasione delle celebrazioni di Sant’Annibale Maria di Francia per lunedì 16 maggio:

• Dalle ore 19 alle 21.30 il divieto di sosta, con rimozione coatta, in entrambi i lati di via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Battisti e Ghibellina e comunque per un raggio minimo di 30 metri dal punto di accensione dei giochi pirotecnici;

• Dalle 20.30 alle 21.30 i divieti di transito veicolare e pedonale nella carreggiata stradale e nei marciapiedi di via Santa Cecilia, nel tratto compreso tra le vie Battisti e Ghibellina, divieto di sosta, con rimozione coatta, sul lato valle di via Battisti, adiacente il prospetto dell’Istituto Antoniano, per un tratto di 30 metri a sud dell’intersezione con via Santa Cecilia, divieto di transito pedonale nel marciapiede lato valle di via Battisti, adiacente il prospetto dell’Istituto Antoniano.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it