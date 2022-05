Comunicato propaganda elettorale su messinaora.it

In occasione delle campagne elettorali PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHE’ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E PER I REFERENDUM POPOLARI SULLA GIUSTIZIA FISSATI PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022, la società 5G PRODUZIONI Srl con sede operativa in Messina, Via Garibaldi, 375, che ha in affidamento gli spazi di propaganda elettorale della testata giornalistica on line “MessinaOra” (www.messinaora.it), ai sensi dell’8 aprile 2004 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004 recante disposizioni in materia di informazioni e di programmi di comunicazione politica e vista la delibera n. 134/22/CONS e 135/22/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, mette a disposizione sulla testata “MessinaOra” spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali. Gli spazi di propaganda saranno offerti a pagamento a tutte le liste, candidati, partiti politici che ne facciano richiesta nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento e in base all’ordine temporale di prenotazione. I messaggi saranno accompagnati dalla dicitura “messaggio elettorale” e dall’indicazione del nome e cognome del committente.

Le tariffe dei banner, spot e video sono depositate e consultabili da chiunque via abbia interesse in apposito documento depositato presso la sede della società 5G PRODUZIONI Srl, in Via Garibaldi, 75 a Messina.

Per ogni comunicazione e richiesta, contattare cellulare 3357734544 – email [email protected]

I messaggi elettorali saranno pubblicati fino al penultimo giorno prima della data delle votazioni.

