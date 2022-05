Eleme2022, Zafarana candidata Vicesindaco del Centrosinistra, le sue dichiarazioni

E’ la deputata regionale Valentina Zafarana (M5S) il vicesindaco designato dalla coalizione di centrosinistra guidata da Franco De Domenico.

Franco De Domenico e Valentina Zafarana hanno raggiunto i giornalisti nel corso di una conferenza stampa organizzata all’anfiteatro della Passeggiata a mare, arrivando insieme in tram.

Il candidato sindaco De Domenico ha esordito così:

“Tutti sanno quanto ci tenevo ad avere al mio fianco, come vicesindaco, Valentina Zafarana. Innanzitutto perché si tratta di una persona che si è impegnata molto per la città e rappresenta un’espressione di messinesità autentica. Inoltre, nel corso della mia esperienza da parlamentare regionale, ci siamo sempre ritrovati a lavorare insieme ogni qual volta c’era la necessità di portare avanti l’interesse di Messina. Queste sono state tra le ragioni principali che mi hanno portato a chiedere il suo impegno”.

Valentina Zafarana, che ha anche esposto ai presenti i risultati raggiunti nell’ultima legge finanziaria approvata pochi giorni fa all’ARS, ha aggiunto:

“Ringrazio De Domenico e la coalizione per la stima e fiducia. Attraverso questa designazione voglio continuare a spendermi per la mia città.

E’ il momento di buttarci alle spalle un passato in cui non ci riconosciamo e dobbiamo puntare al rilancio con lo sviluppo economico del territorio. La mia delega sarà, appunto, quella allo Sviluppo economico e alla liberazione del Waterfront, da nord a sud, al fine di attrarre risorse

finanziarie in città. Messina, non deve più girare le spalle al suo mare, che deve essere perno della sua crescita.

Mai come in questo momento in cui arrivano i fondi del PNRR, l’Ente locale è chiamato a mettere a sistema in maniera strategica servizi e opportunità per chi vuole fare impresa, per il commercio, per l’artigianato e per l’industria del turismo. Bisogna puntare ai grandi eventi dello sport, dello spettacolo e di settore e con autorevolezza proporre Messina per l’insediamento di Poli di eccellenza per la ricerca e l’ingegneria che mettano a sistema il fondamentale contributo delle Istituzioni culturali, dell’Università e dei centri di Ricerca presenti sul territorio. Dobbiamo cominciare e pensare in grande”.

Presenti anche i deputati nazionali Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, il deputato regionale Antonio De Luca ed i consiglieri comunali uscenti del Movimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà, Giuseppe Fusco e Andrea Argento.

Valentina Zafarana, al termine della conferenza stampa, ha dichiarato di essere candidata al Consiglio comunale nella lista del Movimento 5 Stelle.

