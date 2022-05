Ritrovato il cadavere di un uomo in via Alessio Valore, si tratterebbe di omicidio

Un uomo di nazionalità marocchina, Rashid 38 anni, è stato trovato morto sul letto all’interno di una piccola baracca adiacente alle spalle della casa di Vincenzo.

Pare sia stato colpito con un bastone trovato nei pressi.

Rashid aveva rifiutato di dormire nel dormitorio adibito nell’ex casa del portuale e si era costruito una piccola baracca in legno per ripararsi dal freddo. Chi lo conosce lo descrive come un uomo mite, colto e disponibile col prossimo, aveva anche manifestato la voglia di cambiare vita.

Negli ultimi giorni è stato spesso visto assieme a tre uomini di nazionalità rumena e pare che su uno di questi siano rivolti i sospetti.

Indaga la Squadra Mobile, sul posto il magistrato di turno.

in aggiornamento

