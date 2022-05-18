Eleme2022, la lista Coalizione Civica e i nomi

Consegnata la lista Coalizione Civica per Messina, a sostegno di Franco De Domenico e del Centrosinistra, ecco i nomi:
ALAGNA FEDERICO
BAMBINO ANTONINA detta ANTONELLA
BERTUCCINI GABRIELLA CONCETTA
BONACCORSO ANGELA
CAMPO GRAZIA
CIALLA AURELIO
COLETTA RENATO
CUCE’ TIZIANA
DI BELLA GUIDO
DODISI TIZIANA
FRANZO’ MARIA
GIROLAMO CATERINA
GIUSI CARMELO
LANZA GIULIA
LUCCHESE GIUSEPPE detto PIPPO
MAISANO ANTONINO detto NINO
PERDICHIZZI DOMENICO
QUADARELLA MASSIMO
RELLA MAURIZIO
RISITANO IVANA
RODILOSSO DESIRE’
RUGGERI LUCIA
RUSSO ENRICO
SANTORO ANNA
SIRACUSANO ALBERTO
SOFIA GIOVAMBATTISTA detto GIAMBI
STASSI RUBEN
STURIALE PLACIDO detto DINO
TRIFILETTI ALDO
TRIPODO EMANUELE
VALBRUZZI MARIA detta MARIELLA
VENUTO NICOLA