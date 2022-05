Messina e Reggio sempre più vicine con il biglietto Sundaily. Le Camere di Commercio di Reggio aderiscono all’iniziativa di C&T.

Si chiama “Sundaily” – acronimo di “Sunday” (domenica) e “Daily” (giornaliero) – ed è il biglietto domenicale “integrato” di Caronte & Tourist attivo sullo Stretto che dà accesso ad un portafoglio virtuale da spendere presso i partner convenzionati di Sicilia e Calabria.

“Vuole essere un passo, – si legge in una nota dell’azienda – forse piccolo ma deciso, in direzione di quella conurbazione tra le due sponde dello Stretto tanto ineluttabile quanto ancora timida e incerta.”

Nello specifico “Sundaily” è un biglietto multifunzionale, che costa 38 euro – ovvero due euro in più rispetto ad una normale corsa di andata e ritorno – ma che di fatto abbatte significativamente il costo del traghettamento poiché più della metà del costo di questo biglietto (cioè 20 euro) può essere spesa presso gli esercizi convenzionati sulle due sponde dello Stretto.

All’iniziativa – attiva già dal 13 febbraio scorso – adesso le CCIAA di Messina e Reggio aderiscono come promotori istituzionali, al fine di estendere la rete di partner in sinergia con l’azienda di navigazione. Ieri, durante la conferenza di presentazione presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, si è presentata nel dettaglio l’iniziativa.

Presenti alla conferenza Vincenzo Franza e Lorenzo Matacena (AD del Gruppo Caronte & Tourist); Ivo Blandina, presidente della CCIAA di Messina; Antonino Tramontana, presidente della CCIAA di Reggio Calabria.

Dopo il breve discorso introduttivo di Tiziano Minuti, capo dell’Area Comunicazione del Gruppo Caronte & Tourist, è stato il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, ad aprire i lavori. “Non vi è dubbio che l’iniziativa di Caronte & Tourist rappresenti una concreta opportunità di ampliare le relazioni per le attività economiche su un’area in cui insistono un milione di potenziali clienti. Un’idea progettuale che mette a fattor comune elementi attrattivi di un immenso patrimonio monumentale, architettonico, culturale e museale, insieme alle eccellenze dei prodotti tipici e alle bellezze paesaggistiche uniche al mondo”

Per Antonino Tramontana, presidente della CCIAA di Reggio, “Sundaily” si inserisce in un contesto più ampio di iniziative alle quali la Camera di Commercio d’intesa con le associazioni di categoria ha lavorato e che saranno a breve presentate.

“Sundaily è una opportunità per i nostri territori e i nostri commercianti” – ha detto Tramontana, che ha pure parlato della moral suasion che la Camera di Commercio sta conducendo presso i commercianti per le aperture domenicali e ha pure lanciato un appello a Caronte & Tourist per un biglietto “Sundaily” con validità però non solo domenicale.

“L’idea di fondo – ha detto Vincenzo Franza, AD del Gruppo Caronte & Tourist – è quella di far tornare alla gente, al di qua e al di là dello Stretto, la voglia di fare quel turismo minimo, di prossimità, che prima c’era e da qualche tempo non più. Noi offriamo un biglietto che offre la possibilità di traghettare al costo di quattro euro a testa ma che è anche una piccola carta di credito virtuale, con dentro 20 euro. La Camere di Commercio sono il vero fulcro, il centro di questa iniziativa che pensiamo di perfezionare a anche di allargare ad altri contesti. Abbiamo già in corso – ad esempio – contatti con i due teatri, quello di Reggio e quello di Messina per arrivare ad un biglietto che consenta di traghettare e di assistere agli eventi culturali a un prezzo contenuto”.

Presenti alla conferenza anche l’Assessore alle Attività Produttive del comune di Reggio Calabria, Angela Martino e i presidenti di Confcommercio e Confesercenti, Lorenzo Labate e Claudio Alosio, i quali hanno espresso il loro supporto e apprezzamento per l’iniziativa “Sundaily” per avvicinare dinamicamente le due sponde dello Stretto attraverso enti pubblici e privati.

Martina Galletta

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it