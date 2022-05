Giro d’Italia: Nibali risale in classifica, Carapaz in Maglia Rosa

Andata in scena oggi la tappa numero quattordici del Giro d’Italia 2022, ad aggiudicarsela Simon Yates.

La carovana ha percorso oggi 147km e si è portata da Santena a Torino.

Tracciato breve e molto intenso senza un momento di respiro.

I primi chilometri da Santena fino ai piedi della prima salita sono gli unici pianeggianti.

A seguire un sali e scendi continuo, con careggiate strette e impegnative, fino ad arrivare dentro la città di Torino.

Attacco deciso di Carapaz su Lopez a circa 28km dall’arrivo, che si porta in testa alla classifica generale. Una tappa bellissima, dove i big si sono dati battaglia, tra cui Vincenzo Nibali, accolto a Torino da un fiume di folla in festa.

Ottima prova di Nibali quindi, che si conferma in una grandissima condizione e ora si porta a 2’e 58” dalla maglia rosa, in ottava posizione.

Lo “Squalo dello stretto” ha così dichiarato al termine della gara: “Ho cercato la vittoria di tappa, ero però controllato a vista poiché nonostante il ritardo da me accumulato sono considerato pericoloso per la classifica, difficile per me sganciarmi dal gruppo dei migliori”.

Però Nibali continua a non avere ambizioni di classifica: ”Non so come sia la classifica, il gruppo si è rotto già prima di salire verso Superga la prima volta. Non so come sono messo, ora però conta recuperare“.

Prossimo appuntamento domani con la 15 tappa che porterà la carovana da Rivarolo Canavese a Cogne.

