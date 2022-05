Spiaggia naturista Capo Rasocolmo, Arcigay vince il primo round

di Leonardo Lauriana – Il commissario straordinario ha firmato l’ordinanza che consentirà a Capo Rasocolmo la pratica del naturismo. Una notizia che chiude il cerchio su una aspra polemica nata a seguito di alcune multe comminate a dei turisti che stavano fruendo di una spiaggia da decenni vocata al naturismo.

“Quest’anno i naturisti potranno usufruire della spiaggia con tranquillità grazie all’ordinanza provvisoria da Arcigay Messina richiesta e firmata oggi dal Commissario Straordinario – dichiara Rosario Duca presidente dell’associazione messinese – Ringrazio il Commissario Santoro per la sensibilità dimostrata, Quanti in Consiglio Comunale si sono schierati a favore dei diritti, La commissione Consiliare specifica ed in particolare lo sportello legale di Arcigay Messina.

Adesso ci prepariamo a sostenere il PUDM nel suo iter e non faremo sconti, i diritti o sono per tutt* o si chiamano privilegi”.