Don Luigi Maria Epicoco a Messina

di Umberto Frassica – Ieri sera, nella Basilica Cattedrale, l’Arcidiocesi di Messina ha avuto la gioia di accogliere Don Luigi Maria Epicoco, teologo, filosofo e scrittore, assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell’Osservatore Romano.

Continuando il cammino sinodale, la presenza di Don Epicoco ha segnato una nuova e importante tappa nella nostra Arcidiocesi.

L’incontro, che ha avuto come tema: “Comunione, partecipazione e missione“, è stato aperto a tutti i fedeli, ed è stata una preziosa occasione per metterci sempre più in attento ascolto di ciò che lo Spirito chiede alla nostra Comunità ecclesiale.

Dopo la presentazione di Don Roberto Romeo, Direttore della Scuola Diocesana per la Formazione Teologica di Base “San Luca Archimandrita”, Don Luigi Epicoco ha fatto un’accurata e ricca analisi delle tre parole chiave che caratterizzano la sedicesima Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi “Comunione, Partecipazione, Missione”.

Don Luigi ha messo in evidenza, con una voce dolce, umile ma, al contempo, decisa, come queste tre parole debbano coinvolgere prima di tutto la gente…i laici: è questa la novità voluta da papa Francesco per un avvenimento senza

precedenti che non si limiterà dunque a essere solo un’assemblea di pastori. D’altronde il processo avviato da papa Francesco è un percorso proposto a tutta la Chiesa per imparare a camminare insieme, nello sforzo comune di ascolto e di discernimento su dove Dio vuole portare la sua Chiesa.

Oggi alle 9.30, Don Luigi Epicoco terrà un secondo incontro presso la Casa di Preghiera “P. Antonino Celona” delle Ancelle Riparatrici a Pistunina, dove incontrerà la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi e avrà come titolo “Sinodo e Vita Consacrata”.

Per chi non abbia avuto la possibilità di partecipare in presenza agli incontri, potrà prenderne visione in differita sui canali Youtube e Facebook dell’Arcidiocesi nei prossimi giorni.

