Eleme2022, De Domenico positivo al Covid, ma continua la campagna elettorale

ll candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico, è risultato positivo al Covid 19. Le sue condizioni di salute sono comunque buone e continuerà in questi giorni la propria campagna elettorale, con l’ausilio del vicesindaco e degli assessori designati, nonché attraverso i social e i collegamenti in video.

Affetto da un fastidioso raffreddore, da un paio di giorni Franco De Domenico si è sottoposto al tampone con esito negativo. L’esame effettuato stamane, però, ha dato esito positivo.

«In questi due anni – afferma Franco De Domenico – abbiamo imparato a lavorare da remoto, a fare lezione online, a incontrarci in Rete. Adesso, faremo anche campagna elettorale online e io sarò più che mai presente, accanto alla mia squadra e a tutti i candidati.

D’altronde, la forza della nostra coalizione si basa sulla condivisione. Nessun appuntamento verrà annullato e io continuerò ad essere comunque, per Messina, tra la gente.

Ho piena fiducia della qualità dei candidati e della squadra designata, tutti a lavoro sul territorio.

Questa breve fase della campagna elettorale sarà l’occasione per affermare ancora con più determinazione la nostra presenza in città.

Pertanto, oggi più che mai, sono sicuro che giocheremo fino in fondo la partita per vincere queste elezioni».

Lo afferma Franco De Domenico, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Messina, che ufficializza la notizia attraverso un video.

