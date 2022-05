Capaci di crescere, 200 bambini piantano l’albero della legalità in ricordo di Falcone

Ieri, anniversario della Strage di Capaci, 200 studenti degli Istituti comprensivi Pascoli-Crispi, Boer-Verona Trento e Battisti-Foscolo si sono dati appuntamento a Piazza Casa Pia per ricordare insieme cos’è oggi la lotta alle mafie.

L’iniziativa rientra nel Cartellone “Capaci di Crescere in rete” promosso da Fondazione Ebbene con il patrocinio della Fondazione Giovanni Falcone che in tutta Italia promuove iniziative di riflessione, animazione e confronto dedicate ai giovani e al loro ruolo nel contrasto alle Mafie.

La tappa messinese, realizzata dal Movimento Cristiano Lavoratori è stata una vera festa della legalità. I bambini, accompagnati dalle loro insegnanti hanno partecipato a laboratori artistici e giochi di comunità organizzati dai giovani di MCL. Arte e gioco sono stati terreni facili su cui muoversi, i temi trattati quelli del rispetto, della partecipazione, dell’accoglienza, del ricordo e molto altro.

I ragazzi presenti hanno raccontato con i loro occhi il contrasto alle mafie e realizzato i lenzuoli a tema così come ogni anno gli studenti fanno su invito della Fondazione Falcone.

Alle 12, in chiusura di mattinata alla Presenza del Vice Commissario del Comune di Messina Mirella Vinci, del Tenente Alice Candelli Comandante interinale compagnia di Messina centro, della Preside dell’Istituto Pascoli Crispi prof.ssa Giusy De Luca, del Presidente dell’Azione Cattolica diocesana Alberto Randazzo, del Presidente di MCL Messina Fortunato Romano e del Consigliere di Gestione di Fondazione Ebbene Elisa Furnari, è stato piantato in piazza l’Ulivo della Legalità.

Un messaggio forte di presenza quello lanciato dalle Istituzioni e dalle organizzazioni presenti, che invita i bambini a prendersi cura della città e del bene comune proprio attraverso la legalità.

La giornata rientra inoltre tra le attività del progetto “Un’opportunità per Me, la gimkana del sabato”, avviato lo scorso marzo, che mette insieme azioni complementari per la riqualificazione della piazza.

