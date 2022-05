Giro d’Italia: Ottima prova per Vincenzo Nibali

di Umberto Frassica – Dopo il giorno di riposo oggi è andata in scena la tappa numero 16 del Giro d’Italia.

La carovana si è portata da Salò ad Aprica, tappone Alpino di 202 km con oltre 5000m di dislivello.

Richard Carapaz resta in Rosa, ma ad aggiudicarsi la tappa è il ceco Jan Hirt.

Ottima prova per Vincenzo Nibali, che si conferma in ottima forma e sale in classifica generale in 5° posizione a 3’40” dalla Maglia Rosa.

Protagonista anche di un accenno di scatto nella discesa del Mortirolo, che ha mandato in difficoltà Domenico Pozzovivo causandone la caduta, ma il corridore della Intermarché ha resistito, e dopo aver cambiato bici ha recuperato il ritardo sul gruppo.

Un impresa quella dello “Squalo” che partendo dalla 32° posizione sta scalando la classifica generale.

Dopo qualche difficolta sull‘Etna ora ha trovato una condizione più che positiva ed è lì a darsi battaglia con i leader di classifica.

Prossimo appuntamento domani a Ponte di Legno, dove i corridori affronteranno una tappa prettamente montuosa, per poi arrivare a Lavarone dopo 168km.

