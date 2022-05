Asp Messina, Fials: “gravi carenze personale, necessari interventi urgenti”

il sindacato Fials interviene sulla situazione del personale e dei servizi erogati da Asp Messina, facendo una critica ai vertici dell’azienda e chiedendo interventi urgenti:

“Da qualche anno alcune questioni strategiche dell’A.S.P. di Messina vengono rimandate a causa delle proroghe inerenti la riorganizzazione dei servizi.

In questo contesto non è più prorogabile la questione degli organici del personale del comparto in particolar modo degli Ausiliari Specializzati, Operatori Socio Sanitari e di Infermieri.

I servizi Ospedalieri stanno soffrendo la grave carenza di Ausiliari, e per cercare di sopperirvi, coloro che sono in servizio si sobbarcano di una mole di lavoro non gestibile e che causa malcontento e stress nei lavoratori, che nel medesimo turno lavorano in più reparti, e disagio ai servizi nei quali mal si concilia la presenza degli stessi operatori a scavalco.

La grave carenza dei lavoratori che sono quotidianamente nella trincea operativa nel corso degli anni è stata causata dalla miopia gestionale che ha provocato disfunzioni che in qualche modo venivano sopperite da prestazioni di lavoro straordinario, ma da qualche anno le carenze sono ben visibili sia in termini di condizioni di adeguatezza igienica e di pulizia degli ambienti, sia in termini di qualità assistenziale che gli utenti ormai quasi rassegnati ancora riescono a sopportare.

La scrivente organizzazione sindacale F.I.A.L.S. Chiede di intervenire con urgenza sulle carenze e con una pianificazione strategica finalizzata a dare stabilità organizzativa ai servizi e sicurezza operativa ai lavoratori”.

Ed infine chiedono al Commissario Straordinario dell’azienda:

“Alla luce di quanto sopra e dei numerosi problemi esistenti, La invitiamo

ad accelerare la rimodulazione della pianta organica e superare strutturalmente le gravi carenze ataviche sia del personale Infermieristico che di quello ancor più grave del personale Ausiliario Specializzato ed Operatore Socio Sanitario.

Considerata la grave carenza si chiede un intervento urgente al fine di integrare il personale mancante in quanto i servizi non possono continuare a soffrire delle carenze che si ripercuotono sulla qualità e sulla sicurezza assistenziale agli utenti e gli operatori che non possono mantenere a lungo quei ritmi di lavoro finora garantiti.

In assenza di riscontro, attiveremo tutte le azioni previste dalla legge per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori e delle prerogative sindacali nonché altre forme di protesta che coinvolgeranno tutti i livelli gerarchici del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale”.

