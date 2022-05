Attraversamento Stretto, Coalizione Civica: “necessario dimezzare le tariffe”

Coalizione Civica per Messina, lista che sostiene Franco De Domenico come candidato sindaco del centrosinistra, interviene sui consti dell’attraversamento dello Stretto e chiede tariffe agevolate:

«I costi di collegamento tra le due sponde dello Stretto di Messina determinano una vera e propria tassa occulta per i cittadini e per le imprese, tenuto conto che le attuali tariffe, per le persone e per i mezzi che devono traghettare, sono particolarmente elevate specie per chi è costretto a spostarsi quotidianamente per motivi di studio o lavoro.

Come già sostenuto dal Candidato Sindaco del centro-sinistra Franco De Domenico è fondamentale eliminare tale ingiustizia che in particolar modo subiscono i cittadini di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Inoltre la città di Messina paga da tanti anni un costo rilevante in termini ambientali e per la salute a causa del traffico legato all’attraversamento, in particolar modo in alcuni periodi dell’anno.

La proposta, quindi, del nostro candidato Sindaco, a nome di tutta la coalizione del centro-sinistra, è quella di realizzare un abbattimento del 50% degli attuali costi di attraversamento dei traghetti pubblici e privati, per le persone e per i mezzi di tutti residenti nelle città di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Tale risultato va perseguito con una iniziativa forte nei confronti del Governo Nazionale, e in particolare con il Ministero dei Trasporti, ma anche con la partecipazione delle società di traghettamento pubblico e privato. Lo Stato ha il dovere di garantire la continuità territoriale e farsi carico dei relativi costi che questa comporta che non possono gravare sui cittadini.

Pensiamo sia necessario attivare, a supporto della proposta lanciata dal nostro candidato sindaco, una iniziativa parlamentare da parte della deputazione messinese del centro-sinistra che porti in tempi ragionevolmente brevi ad un risultato concreto e sani una ingiustizia che perdura da troppi anni.»

