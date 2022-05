Eleme2022, il Codacons incontra Basile, è polemica con gli altri candidati

di Michele Bruno – Si è svolta ieri mattina presso il ritrovo Salotto Fellini in piazza Duomo una conferenza stampa con il candidato sindaco di Messina Federico Basile.

Alla conferenza hanno preso parte l’on. Nino Germanà, il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, il vicepresidente regionale Codacons Bruno Messina e Francesco La Fauci, esperto ufficio segretario nazionale Codacons.

“Abbiamo proposto un progetto – spiega Francesco Tanasi – denominato ‘Messina ascolta Messina’ un centro di ascolto in collaborazione con altre forze sociali per raccogliere le istanze dei cittadini. Si tratta di una vera e propria rete di ascolto che non deve servire solo per monitorare l’intervento concreto dell’amministrazione ma anche quello di informare i cittadini delle attività intraprese a loro favore. Siamo felici, ha affermato Tanasi, che il candidato sindaco Federico Basile abbia raccolto la nostra proposta e si sia reso disponibile al dialogo. Noi, ha poi specificato Tanasi, l’invito lo avevamo rivolto a tutti i candidati a sindaco, ma solo Federico Basile ha accettato.”

“Noi – ha affermato il candidato sindaco Federico Basile – siamo pronti a collaborare per la realizzazione di un centro di ascolto e coordinamento per recepire e monitorare la soluzione della segnalazione fatte dai cittadini. Messina ascolta Messina è quello che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare, perché siamo sempre stati aperti al dialogo e all’ascolto delle istanze della cittadinanza. Per me è importante essere seduto a questo tavolo e aver avuto la possibilità di discutere di temi concreti con la più importante organizzazione dei consumatori italiana, ogni giorno impegnata a tutela dei cittadini e in difesa dell’ambiente, che può fornire un prezioso contributo.”

Soddisfazione per l’incontro è stata espressa anche dall’on. Nino Germanà che ha sottolineato il prezioso ruolo che svolge il Codacons e l’importanza di avviare percorsi condivisi per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Tra le proposte avanzate dal Codacons e sostenute dal candidato Federico Basile la necessità di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali che rivestano carattere di interesse pubblico, anche attraverso forme di consultazione con le associazioni rappresentative della società civile e tramite l’utilizzo di sistemi informatici; la valorizzazione delle risorse rappresentate dalle Associazioni e movimenti di cittadini.

Ma subito è montata la polemica per quelle parole riferite da Tanasi durante la conferenza stampa. Tanasi ha detto di aver rivolto il suo invito a partecipare al progetto a tutti i candidati a Sindaco, e che solo Basile abbia risposto. Ma alcuni di loro contestano questa ricostruzione:

Così ha reagito Franco De Domenico, candidato del Centrosinistra:

“Ancora in tema di trasparenza…

Il Segretario Nazionale del Codacons , nell’annunciare la sua collaborazione, ha affermato stamattina di avere rivolto a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco di Messina l’invito al confronto. Né a me, né al mio staff risulta alcun invito, né alcun contatto: facciano le scelte che vogliono, ma abbiano la decenza di non giustificarle con il presunto disimpegno altrui”.

Simili sono state le parole di Maurizio Croce, candidato del Centrodestra: “Oggi ho chiesto al mio staff, a più riprese, di verificare se per caso fosse arrivato un invito ad un evento organizzato dal Codacons per confrontarsi con i candidati a sindaco di Messina. Ho avviato questo giro di chiamate dopo aver letto le dichiarazioni del Segretario Nazionale…Spiace essere costretto a smentire queste parole: nessun invito è arrivato al sottoscritto, né al mio ufficio stampa. Eppure, lo dico con rammarico, mi avrebbe fatto piacere partecipare…”

