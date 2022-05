Stromboli, danni incalcolabili. Rai: “nessuna responsabilità”

di Luana Spanò – Quella che inizialmente poteva sembrare una fake news, sì è trasformata in un reale disastro ambientale. La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta per valutare i danni causati dall’incendio provocato da una troupe Rai che, per girare una scena per una fiction sulla Protezione Civile ha acceso un piccolo incendio, che però si è velocemente propagato a causa del forte vento di scirocco. Tra i protagonisti del film Ambra Angiolini. Nullo l’intervento dei soccorsi arrivati nel primo pomeriggio. Le fiamme venivano alimentate dalle forti raffiche di vento e la fitta vegetazione. Nella notte si è temuto il peggio. L’aria era irrespirabile e molti abitanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Purtroppo durante le ore notturne i canadair non possono operare. Gli stromboliani hanno continuato a combattere le fiamme con i propri mezzi. “Sono state ore di paura”, ci racconta un isolano.

Ciò che resta è un’isola tutta da ricostruire. Oltre l’incredulità generale per quanto avvenuto.

La Rai alle accuse mosse sui social risponde di non avere nessuna responsabilità. Dichiarando che la produzione era indipendente e non erano impegnati personale e mezzi dell’Azienda.

