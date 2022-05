Muore cadendo da una impalcatura, tre avvisi di garanzia

L’esame autoptico servirà a comprendere se l’uomo abbia perso l’equilibrio per un malore improvviso. Subito dopo la caduta Marchetta è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, che però si è rivelato vano.

Salvatore Marchetta era anche uno steward dello stadio. Lascia la moglie e due figli.

“La morte di Salvatore Marchetta è l’ennesima tragedia che colpisce la città. Quando un lavoratore muore è una sconfitta per tutto il sistema lavoro”. A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che esprime le condoglianze alla famiglia a nome di tutto il sindacato.