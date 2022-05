Scuola, indetto sit in dai sindacati in Prefettura, invitati i candidati sindaco

Si terrà lunedì 30 maggio, dalle 10 alle 12, davanti la sede della Prefettura di Messina, il sit in organizzato in occasione dello sciopero unitario nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali della scuola. I segretari provinciali della Flc Cgil, Pietro Patti, Cisl scuola, Maria Falcone, Uil scuola, Salvatore Piccolo, Gilda, Santi Marchetta, e Snals, Antonio Princiotta, hanno chiesto ai candidati a sindaco di partecipare per ascoltare le loro ragioni.

“In questi giorni abbiamo incontrato centinaia di lavoratori – dichiarano – con i quali abbiamo affrontato le diverse problematiche legate al mondo della scuola. Tra queste ce ne sono diverse che coinvolgeranno la prossima amministrazione comunale: edilizia scolastica, tempo pieno, palestre, spazi di aggregazione. Ci aspettiamo su ognuno di questi punti che i candidati a sindaco forniscano risposte credibili e concrete”.

