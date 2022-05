Dino Giarrusso a Messina, De Luca vicino a far parte del suo movimento meridionalista

Dino Giarrusso, europarlamentare eletto con 120 mila preferenze, sceglie di sostenere il candidato sindaco Federico Basile.

L’endorsement al candidato di Sicilia Vera arriva a pochi mesi di distanza dal messaggio lanciato dal leader del movimento Cateno De Luca in occasione della Convention alla Ciminiere di Catania lo scorso 9 aprile che apriva ad una possibile condivisione di un percorso politico.

La missione era stata affidata a Ismaele La Vardera, oggi portavoce di Sicilia Vera, che con Dino Giarrusso ha condiviso l’esperienza alle Iene.

Ieri sera la conferma. Giarrusso è il personaggio la cui identità è rimasta avvolta dal mistero fino a ieri, sotto il nome di Jeeg Robot.

L’europarlamentare, lasciato il movimento 5 stelle, ha lanciato un proprio progetto di Movimento meridionalista federativo che “unisca” le esigenze di Sud e Nord.

“Messina – afferma senza giri di parole l’europarlamentare Dino Giarrusso accolto trionfalmente alla kermesse organizzata da Cateno De Luca nella città dello stretto – merita un unico candidato credibile, che si chiama Federico Basile. Il grande lavoro fatto per migliorare il bilancio e portare soldi e progetti per Messina non può essere interrotto proprio adesso, e la città non può ricadere vittima dell’inconcludenza conclamata dei vecchi partiti. Il mio progetto politico va avanti, e sono felice dell’interessamento di Cateno De Luca, con cui stiamo provando a trovare un’intesa per un percorso comune. Di certo a Messina io aiuterò il suo candidato e le sue liste a vincere, perché lo meritano loro e lo meritano i messinesi”, conclude Giarrusso.

“Non appena ho annunciato il mio addio al Movimento Cinquestelle, ho ricevuto una chiamata da Cateno De Luca, che ho poi incontrato a Roma. Cateno è interessato al mio progetto di un Movimento politico federativo che ridia forza e dignità al Sud anche per aiutare il Nord, eliminando un’Italia a due velocità che non giova a nessuno. Uno dei pilastri di questo progetto è unire e dare maggior rilevanza a tutte quelle forze che hanno un peso notevole in determinate zone d’Italia ma non incidono a livello nazionale” ha spiegato Giarrusso.

“Ho molto apprezzato le idee, le proposte e la grande energia di De Luca, e gli riconosco l’enorme merito di muoversi fra la gente, di conoscere il popolo e stimolarlo a partecipare come faceva un tempo il Movimento e come purtroppo non fa più. Stiamo lavorando insieme per capire se ci può essere un’intesa e se il progetto che sto portando avanti con fervore e che sta ricevendo tante adesioni e moltissimi attestati di stima, possa sposarsi col grande lavoro che lui ha già fatto e continua a fare in Sicilia. Intanto a Messina appoggerò convintamente Federico Basile, sicuro di aiutarlo a vincere! Per un’intesa completa, che ci porti presto ad un progetto comune anche a livello regionale e nazionale, stiamo lavorando con entusiasmo”, ha concluso Giarrusso.

“Il progetto di un movimento meridionalista – ha dichiarato De Luca – nasce da un’esigenza concreta: creare un’alternativa che ci consenta di poter programmare e pensare il Sud Italia in chiave di sviluppo e crescita per l’intero sistema Italia. Non solo Sud parte da una nuova visione, e se troveremo l’accordo con Giarrusso saremo ancora più forti. Come avevo previsto, Messina è oggi lo snodo dei prossimi equilibri politici a livello regionale e nazionale.”

“Il sostegno che oggi ho ricevuto da Dino Giarrusso – ha affermato il candidato sindaco Federico Basile – e l’ulteriore entusiasmo che ha generato intorno alla mia candidatura rappresenta una conferma della continua e inarrestabile crescita della nostra proposta di governo della città.

L’europarlamentare Dino Giarrusso è una personalità politica veramente autorevole che, a differenza dei vari deputati e senatori cinquestelle, è stato eletto attraverso la conquista di un larghissimo numero di preferenze in tutta la Sicilia.”

