Eleme2022, Manlio Dovì a Messina per inaugurare il comitato elettorale di Salvatore Totaro

Sarà il cabarettista e mattatore palermitano Manlio Dovì l’ospite d’onore per l’inaugurazione della sede del comitato elettorale di UCDL , sindaco Salvatore Totaro, che avverrà mercoledì 1 giugno alle 17.00 in via Cesare Battisti, 355 (ex mobilificio Panarello).

All’evento Interverranno il presidente nazionale dell’UCDL Erich Grimaldi, il dott. Nino Pignataro medico delle terapie domiciliari e lo stesso candidato Salvatore Totaro.

“La scelta di invitare Manlio Dovì a inaugurare la sede – ha spiegato Salvatore Totaro – è nata perché il nostro obiettivo è pensare al benessere delle persone inteso in senso olistico e il sorriso è sicuramente una fonte inestimabile di benessere psicofisico, quindi chi meglio di Manlio Dovì poteva rappresentare questo principio?”

“Nel corso della campagna elettorale – spiega Grimaldi – sono opportuni momenti di distensione che creino ancora più unione tra candidati ed elettori. Questo è lo spirito di UCDL: ritrovare il rapporto con i cittadini che è definitivamente svanito durante l’emergenza sanitaria. Per questo abbiamo scelto il noto cabarettista siciliano Manlio Dovì.”

