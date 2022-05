Eleme2022, Germanà risponde a De Domenico dopo Letta a Messina

di Michele Bruno – Stamattina, in una sua diretta Facebook (qui), il deputato Nino Germanà ha risposto alle parole di Franco De Domenico espresse ieri durante l’evento a Piazza Casa Pia con Enrico Letta.

il candidato sindaco del Centrosinistra ha parlato di “accozzaglie di interessi” (qui) riferendosi alle altre due coalizioni a sostegno di Federico Basile e Maurizio Croce.

Germanà non le ha mandate a dire:

“Per fare le manifestazioni di piazza e per riempirle le altre coalizioni hanno bisogno del tutor romano, noi siamo gli unici che riempiamo le piazze senza bisogno di tutor. Il sedicente centrodestra non ha fatto nemmeno manifestazioni di piazza. Chi sarebbe accozzaglia? Franco De Domenico, persona perbene, si imbarca il peggio che ci può essere, il Movimento 5 Stelle, ed il periodo più buio della Città, Renato Accorinti, per non fare una pessima figura elettorale”.

Ed ha rincarato:

“Dopo questi due importanti endorsement, quello di Letta e quello del Ministro più fischiato d’Italia, Roberto Speranza, De Domenico supera nei sondaggi Croce, e noi ce lo auguriamo”.

Concludendo:

“Adesso vi aspetta il prossimo incontro con il magnifico Giuseppe Conte ed i tutor del centrosinistra”.

